Минфин допустил регулирование голосовых интерфейсов в банках

Голосовые интерфейсы в банках хотят регулировать для того, чтобы защитить права потребителей. По словам экспертов, россиян в первую очередь надо защитить от мошенников, которые используют записи голоса для распоряжения деньгами клиентов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей Министерства финансов.

Кроме того, в проекте стратегии развития финансового рынка до 2030 года особое внимание будет уделено рациональному потреблению банковских и кредитных услуг.

«Реализация принципов рационального потребления предполагает внедрение норм, минимизирующих воздействие компаний электронной коммерции и поставщиков финансовых услуг на эмоциональное состояние потребителя во время ознакомления с предлагаемыми товарами и услугами и принятия потребителем решения о покупке. Создание таких регуляторных требований может распространяться на порядок взаимодействия продавца и потребителя, в особенности в части рекламы, а также структуры, дизайна и последовательности работы интерфейсов мобильных приложений», — пояснили в ведомстве.

Провести некоторые финансовые операции голосом можно в «Сбере», «Тинькофф», Альфа-Банке, ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, «Хоум Кредите», Почта Банке, крымском РНКБ и других банках. Некоторые помощники банков даже умеют переводить деньги.

Однако в ВТБ отметили, что банк использует различные инструменты для идентификации своего клиента. То есть человек сам может принять решение о проведении операции через тот или иной канал. Для этого, по словам представителей банка, не требуется дополнительного регулирования.