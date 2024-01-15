Общество 15 января 2024, 19:28 Минэнерго заявило о мерах для недопущения дефицита топлива после аварии на НПЗ Минэнерго заявило о мерах по обеспечению топливом внутреннего рынка России РИА «Новости»

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Минэнерго и нефтяные компании разработали меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на время ремонта предприятия «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, снижение производства автомобильных бензинов на заводе произошло из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга.

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«Компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимальный возможный срок», — подчеркнули в Минэнерго.

Решения относительно мер для обеспечения топливом внутреннего рынка обсуждали в рамках оперативного штаба. Специалисты, принявшие участие в обсуждении, выразили уверенность, что потребности можно будет удовлетворить, во-первых, благодаря снижению экспортных поставок, а во-вторых — благодаря переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

В министерстве обратили внимание, что производство автомобильного бензина на отечественных предприятиях обеспечивает потребности внутреннего рынка. Товарные запасы, по данным ведомства, составляют порядка двух миллионов тонн. Этого более чем достаточно, чтобы удовлетворить спрос, заключили в пресс-службе.