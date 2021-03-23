Минэнерго успокоило россиян из-за слухов о подорожании бензина

Ситуация на нефтяных биржевых рынках с 10 марта стабилизировалась, а рост цен на АЗС соответствует пределам инфляции. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Ранее Независимый топливный союз (НТС) предупреждал о росте цен на бензин.

Сорокин также напомнил, что правительство и топливные компании уже приняли необходимые меры реагирования на рост оптовых цен. По его словам, был скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам. Заработает он с 1 мая. Помимо этого, увеличены нормативы продаж на бирже.

«С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции. <...> Но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости», — передал ТАСС слова Сорокина.

Замминистра заверил, что пока принятых правительством мер достаточно для сохранения стабильной ситуации.

В Счетной палате не исключили, что до конца 2021 года розничные цены на бензин в России могут подняться выше инфляции. В худшем случае топливо подорожает на 14%.