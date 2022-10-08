Минэнерго России: рисков дефицита топлива в Крыму нет | 360°

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Минэнерго России: рисков дефицита топлива в Крыму нет

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Обеспечение энергоресурсами потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях держат на контроле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

В Минэнерго провели заседание оперативного штаба по энергоресурсам Крыма, Херсонской и Запорожской областей. По его итогам сообщили, что регионы полностью обеспечены топливом, газо- и электроснабжением.

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«Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет», — сообщили в ведомстве.

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Там также рассказали, что действия специалистов топливно-энергетического комплекса скоординированы.

Ранее сообщили, что по Крымскому мосту возобновилось движение автомобилей. Через полтора часа должен пойти паром «Керчь-2». Минтранс также пообещал к вечеру восстановить движение поездов. Последствия подрыва должны будут устранить в течение нескольких недель. Украина фактически призналась в своей причастности к происшествию.

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