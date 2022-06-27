Минэнерго решило изменить водородную стратегию в сторону внутреннего рынка

Минэнерго пересмотрит программу развития водородной энергетики в сторону российского рынка или стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

Пересмотреть программу министерство решило после приостановки сотрудничества с Европой. Как отметил Шульгинов, водородная энергетика не теряет своей актуальности, по программу по ее развитию нужно изменить.

«Мы должны либо создать внутренний спрос на водород, либо переориентировать наш будущий экспорт водорода на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)» — сказал глава Минэнерго в интервью «Российской газете».

Он добавил, что изначально Россия рассчитывала на серьезную кооперацию со странами Европы, но последние события поставили сотрудничество на паузу. В ближайшее время на возобновление работы рассчитывать не приходится.

По словам Шульгинова, министерство также скорректирует энергетическую стратегию и планы по развитию нефтяной и газовой отрасли. Документы вынесут на обсуждение до сентября 2022 года.