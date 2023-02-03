Общество 03 февраля 2023, 10:47 Минэнерго не исключило допмер для усилия безопасности приграничных объектов ТЭК Шульгинов: в России могут принять допмеры для безопасности приграничных объектов ТЭК РИА «Новости»

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Для усиления безопасности приграничных объектов ТЭК в России могут принять дополнительные меры, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. По его словам, эти решения нужны для минимизации обстрелов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС.

Шульгинов напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что нужно ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных территорий.

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«Может быть, будут приняты дополнительные меры, но это больше вопрос Минобороны», — пояснил глава Минэнерго.

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В конце января ВСУ попытались обстрелять нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Снаряд попал на территорию НПС, но никто не пострадал. В «Транснефти» заявили, что нефтепровод «Дружба» не пострадал и продолжает работать штатно.

В минувшую среду Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС. Он подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы помочь людям, которые попали в беду.