Минэнерго назвало проблемные российские регионы в подготовке к зиме

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов перечислил регионы, в которых существуют проблемы, связанные с подготовкой объектов энергетики к осенне-зимнему периоду. По его словам, страдают больше всего Дальний Восток и Северный Кавказ. Об этом написало РИА «Новости».

«Проблемы есть на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе. Нам они известны, но нужно найти те решения, чтобы выполнить оперативные мероприятия, связанные с прохождением сложного периода в работе энергетики осеннее-зимнего периода», — сообщил Шульгинов.

Он добавил, что оценить подготовку можно будет только к 5 октября, когда пройдут все совещания на федеральном уровне.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал проблемы, связанные с отоплением у россиян. По его словам, они вызваны пандемией коронавируса, недосбором средств в ЖКХ и повышением цен на строительные материалы. Отопительный сезон уже стартовал в 58 регионах страны.