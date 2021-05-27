Минэнерго исключило дефицит бензина в России этим летом

Дефицита бензина летом в России не будет, так как откорректированный демпферный механизм сдерживает рост оптовых цен на топливо. Это сохранило выгодность поставки бензина на внутренний рынок, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.

«Рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой демпферного механизма с начала мая. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В Минэнерго отметили, что внутренний топливный рынок продолжает находиться под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков нефти. На него также влияет рост спроса на бензин накануне периода летних отпусков. По данным Росстата, производители в апреле снизили оптовые цены на топливо на 0,2%. На этом фоне рост стоимости бензина для потребителей не превышал 0,5% по сравнению с мартом — изменения происходили в рамках инфляции.

Ранее заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин рекомендовал нефтяникам нарастить поставки бензина на биржу из-за сезонного увеличения спроса, чтобы не допустить дефицита.