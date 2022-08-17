Инфляция в России составит 13,4% в 2022 году. При этом в 2023 году Минэкономразвития прогнозирует цифру 5,5%, написал РБК со ссылкой на федерального чиновника.

«Пересмотрены в меньшую сторону, опять же существенно, оценки по инфляции — если по состоянию на март месяц оценки составляли 17,5%, то сейчас они снижены до 13,4% на конец года, декабрь к декабрю», — заявил собеседник.

Он добавил, что до конца 2022 года дефляция должна закончиться. Сейчас она идет только за счет плодоовощей, так как остальные компоненты уже немного ушли в плюс. При этом чиновник не исключил, что в сентябре дефляция еще может наблюдаться на фоне динамики стоимости плодоовощной продукции. По словам источника, на горизонте до декабря она картину не изменит.

В 2024 году инфляция прогнозируется на уровне 4,2%. В 2025 году показатели вернутся к целевому ориентиру Центробанка в 4%. Как пояснил чиновник, в своих прогнозах Минэкономразвития исходило из того, что регулятор в ближайшие годы не станет чрезмерно ужесточать денежно-кредитную политику.