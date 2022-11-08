Минэкономразвития указало на дефицит кадров на российском рынке труда | 360°

Общество 08 ноября 2022, 20:29 Минэкономразвития указало на дефицит кадров на российском рынке труда Глава Минэкономразвития Решетников: в России наблюдается дефицит кадров на рынке труда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дефицит кадров зафиксировали на российском рынке труда. Об сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Министр указал на наличие предпосылок к тому, чтобы в 2023 году доходы населения перешли от стагнации к росту. По итогам 2022 года инфляция в России не превысит 12-12,4%, заявил Решетников.

Реклама

«В наш прогноз по следующему году действительно заложили рост реальных заработных плат — 2,6%. Это все создает базу того, что у нас действительно в следующем году реальные располагаемые душевые доходы населения прекратят стагнировать», — сказал глава ведомства.

Реклама

Президент России Владимир Путин указал на важность роста реальных зарплат на фоне снижения инфляции. В настоящее время темы роста зарплат немного отстают от роста цен. В 2023 году, заметил глава государства, инфляция в стране должна снизиться до 5%.