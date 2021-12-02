Минэкономразвития придумало, как приучить россиян жертвовать на благотворительность

Россияне не доверяют благотворительности и не умеют правильно жертвовать средства. В Минэкономразвития придумали, как изменить отношение жителей страны к этой деятельности.

Ведомство запустило специальную разъяснительную кампанию, сообщила газета «Известия». Ее цель не только в повышении уровня доверия к благотворителям, но и в обучении граждан правильному жертвованию средств. Последнее поможет уберечь деньги от мошенников.

Люди, заметили в Минпросвещения, не совсем понимают суть деятельности НКО. И поэтому недоверие россиян к благотворительному сектору по-прежнему высоко. Сбор средств добропорядочной организацией от сомнительных акций в интернете или на улице им отличить сложно.

Опрос ВЦИОМ, проведенный летом 2020 года, показал, что 21% россиян жертвовать деньги в ближайшем будущем не собираются. О недоверии к благотворительным организациям заявил 41% респондентов, а 80% считают распространенное в обществе мошенничество под видом благотворительности очевидным фактом.

Из тех, кто куда-либо жертвует деньги, 76% не в курсе, куда именно будут направлены пожертвования. Мошенники этой ситуацией пользуются.

Эксперты полагают, что уровень анонсированного доверия к благотворителям напрямую зависит от уровня жизни человека. К тому же чем выше материальное положение, тем больше респондент знает о деятельности различных общественных организаций. Роль играют жизненные проблемы и социальный пессимизм.

Россиянам важно дать взаимодействовать с НКО, развивать культуру благотворительности и делать участие в ней привычным. Доверие, подчеркнули специалисты, складывается из оправданных ожиданий.