Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на 2 года

Минэкономразвития России предложило перенести реформу по утилизации мусора на два года. В ведомстве считают, что это позволит создать систему, которая не повлияет на рост цен на товары. Об этом говорится в заключении по проекту поправок к закону «Об отходах производства и потребления», которое опубликовано на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

Специалисты Минэкономразвития отметили, что планируемый срок начала реформы — 1 января 2022 года — будет невозможно реализовать. Новшества нужно водить поэтапно, на протяжении двух лет, отметили в ведомстве. По данным Минэкономразвития, заключению дадут объективную оценку. Его отработают совместно с Минприроды, «Российским экологическим оператором» и другими профильными организациями и органами власти.

В пресс-службе Минэкономразвития рассказали РБК, что заключение составили на основе анализа замечаний от компаний, отраслевых ассоциаций, деловых союзов и властей некоторых регионов. Также в министерстве указали на юридическую целесообразность переноса сроков реформы.

Ранее реформу расширенной ответственности производителя (РОП) запланировали на начало следующего года. Она предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и упаковку или платить за это экологический сбор.