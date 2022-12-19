Общество 19 декабря 2022, 15:10 Минэкономразвития подумает о возобновлении программы детского кешбэка Минэкономразвития рассмотрит вопрос возобновления программы детского кешбэка РИА «Новости»

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Вопрос возвращения в России программы детского туристического кешбэка прорабатывают, однако на данный момент конкретного решения правительства нет. Об этом на заседании комитета Госдумы по туризму сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, написал ТАСС.

«Этот вопрос мы прорабатываем. Средства на возврат не предусмотрели в первом чтении проекта бюджета. В январе более детально рассмотрим эту тему, когда начнем распределять уже зарезервированный объем средств», — сказал Вахруков.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что за лето 2022 года российские семьи приобрели свыше 420 тысяч путевок в детские лагеря, вернув около шести миллиардов рублей кешбэка. Он назвал повышение доступности внутреннего отдыха одной из приоритетных задач для кабинета министров.

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В 2021 году на программу выделяли пять миллиардов рублей, со скидкой в детских лагерях отдохнули примерно 400 тысяч человек.