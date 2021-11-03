Минэкономразвития пересчитает доходы и расходы россиян в 2022 году

Министерство экономического развития РФ решило к марту 2022 года пересчитать сбережения, доходы и расходы населения. Это необходимо сделать из-за изменения методов расчета, чтобы учитывать больше данных и повысить точность оценок. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на презентацию ведомства.

Пересчитывать намерены сбережения за период с 2018 по 2020 год. Минэкономразвития должно обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния населения. Ведомство в скором времени скорректирует методы расчета объема платных услуг, а также доходов и расходов россиян, учитывая дополнительные источники сбережений и трат.

Представители Росстата пояснили, что в этот раз и далее будут учитывать доходы самозанятых, а также новые виды сервисов, активно развивающиеся с начала пандемии. В частности, речь идет о курьерской доставке и каршеринге. Специалисты намерены учитывать в своих расчетах сведения об электронных услугах в IТ-сфере. Это касается платных подписок на игровые сервисы или облачные хранилища, онлайн-кинотеатры.

Также планируется расширить список наблюдаемых источников. В Росстате заявили, что при расчете трат будут учитываться доходы самозанятых, результаты переписи малого бизнеса, данные контрольно-кассовой техники. Чтобы оценить сбережения, будет учитываться информация Центробанка о перемещении средств на брокерских счетах физических лиц.