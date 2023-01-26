Общество 26 января 2023, 05:02 Минэкономразвития не поддержало идею показывать зарубежные фильмы без разрешения правообладателей Минэкономразвития России: принудительное лицензирование зарубежного кино недопустимо Pixabay

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Инициативу сенаторов разрешить российским кинотеатрам показывать зарубежное кино без разрешения правообладателей не поддержали в Минэкономразвития России. Ведомство дало официальный ответ комитету Совфеда по экономической политике, его процитировал ТАСС.

«Минэкономразвития России сообщает, что содержащиеся в обращении предложения о внесении изменений в законодательство РФ не поддерживаются, в том числе в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является Российская Федерация, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав», — говорится в документе

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Ответ ведомства подписан заместителем министра Максимом Колесниковым. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать использование его интеллектуальной собственности. Отсутствие запрета не считается разрешением, пояснили в министерстве.

Ранее о принудительном лицензировании иностранных фильмов говорил Председатель комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства, член совета московского отделения «Деловой России» Георгий Житков. Он считает, что выпуск новых блокбастеров на большие экраны поможет вернуть зрителей в кинотеатры.