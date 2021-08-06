Минэк назвал уровень закредитованности россиян низким. Но с этим не согласен ЦБ

Закредитованность россиян является низкой по сравнению с показателями других стран. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. При этом Центробанк говорит о рисках быстрого роста закредитованности.

Банк России в 2021 году неоднократно предупреждал об опасном увеличении долговой нагрузки жителей страны. Зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что закредитованность россиян достигла исторически высокого уровня, напомнила газета «Известия». С таким мнением не согласились в Минэкономразвития.

«Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30–50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70–90%», — сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Заявления Центробанка оценили и в некоторых российских банках. В Райффайзенбанке не увидели признаков закредитованности населения. В ВТБ отметили, что российскому рынку кредитования еще предстоит пройти рост, а в «Сбере» сообщили, что не фиксируют признаков «пузыря» в своем портфеле.