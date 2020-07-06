«Мина замедленного действия». Родители предупредили о последствиях платы за детсад для малоимущих семей

Родительскую плату за детский сад предложили отменить. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала «360», что семьи с низким уровнем дохода необходимо поддержать.

Из-за пандемии коронавируса многие остались без работы, напомнила автор инициативы. Заработок семьи снизился.

«Сейчас для многих семей оплата детского сада — непосильное бремя. <…> И если мы не освободим их от этой оплаты, то многих детей родители будут вынуждены забрать из детского сада. При этом место будет потеряно», — сказала Волынец.

Она добавила, что пока что некоторые могут приглядывать за детьми, так как либо не работают, либо трудятся удаленно. Но в будущем ситуация, вероятно, изменится. И окажется, что ребенка не с кем оставить.

«Это мина замедленного действия. <…> Те семьи, у которых доход на члена семьи составляет два или менее МРОТ, должны быть освобождены от этой оплаты», — заявила глава Национального родительского комитета.

Волынец обратила внимание на тот факт, что в некоторых российских регионах ежемесячная плата за детский сад может варьироваться от двух до четырех тысяч рублей.

Предложенная мера исключает возможность повышения платы за детсад для других семей. Основная часть расходов за детские сады и ясли лежит на государстве. Та сумма, которую платят родители, составляет лишь малую долю от стоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении. При этом различные категории родителей, в том числе многодетные семьи, платят за сад меньше.

«Больше всего страдают как раз не многодетные семьи. <…> Мы рассчитываем хотя бы немного улучшить положение семей с детьми. Для многих из них это послужит хорошим подспорьем и стимулом для рождения детей в дальнейшем», — заключила Ирина Волынец.