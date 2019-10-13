Милый енот разнес московское кафе и попал за решетку. Он избежал наказания и получил печеньки

Необычный грабитель разнес одно из московских кафе. Он пробрался туда ночью и был уверен, что избежит наказания. Но его ожидания не оправдались — преступник отправился за решетку, и даже «у меня же лапки» его не спасли. Правда, перед этим ему удалось расправиться с целой пачкой печенек — разбойником оказался пушистый енот.

Сотрудники кафе до сих пор не поняли, как именно он пробрался внутрь. Почему он оказался один в центре Москвы тоже неизвестно. Скорее всего, енот сбежал от своих хозяев, и вернуться домой уже не смог. Видимо, он пробыл на улице довольно давно — на преступление пушистого грабителя явно подтолкнул голод.

Источник фото: Instagram

Увидев людей, енот совершенно не испугался — это еще раз подтверждает, что он домашний. Не пытаясь убегать или атаковать, он деловито направился по своим делам мимо автора видео.

Источник фото: Instagram

И попытался залезть под столик.

Источник фото: Instagram

Только нерасторопная попытка побега не удалась — енот был схвачен и арестован. Так вышло, что на свою беду пушистый преступник решил ограбить не простое кафе, а тематическое. Оно стилизовано под тюрьму, а поэтому внутри есть и клетка для содержания заключенных, и наручники, и даже специальная полосатая роба.

Оказалось, что решетка еноту не помеха — он достаточно быстро смог пролезть между прутьями, практически не застряв.

Работники кафе пытаются найти хозяев енота-грабителя, но пока безуспешно.

«Хозяин, ОТЗОВИСЬ! Просьба распространить новость, енотик скучает по хозяину! Если ты хозяин — не переживай, мы его кормим. Правда он ест очень много, так что найдись поскорее (но не бойся, счет предоставлять не будем)», — написали они в своем Instagram.

История енота-арестанта не оставила пользователей равнодушными. Многие хотят с ним познакомиться и предлагают сотрудникам кафе оставить пушистого питомца себе. Ведь он такой же полосатый, как тюремная роба.

Источник фото: Instagram

«Мне кажется, он может стать фишкой вашего кафе. Он такой же полосатый, как робы. Это судьба вам его послала».

Некоторые пользователи предлагают варианты, куда можно поселить потеряшку, если хозяин так и не найдется. А другие и вовсе готовы взять его себе.