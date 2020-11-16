Милонов заявил о необходимости отправить все кружки на удаленку

Уточняется, что с минувшей субботы в Санкт-Петербурге действуют новые ограничения. В государственных учреждениях города временно остановили оказание услуг, которые финансируются за счет бюджетных денег. Это касается клубов, кружков, секций и студий. Исключением являются программы спортивной подготовки и образовательные программы.

«Я думаю, должна последовать рекомендация от органов власти. К сожалению, многие до сих пор не осознают всю опасность ситуации. Если в начале пандемии, когда зараженных были десятки, люди боялись и действительно сидели дома, то сейчас люди совершенно ничего не боятся», — заметил Милонов.

Депутат рассказал, что его дети пока не посещают студии дополнительного образования. Вместо этого они проводят время на свежем воздухе. По мнению парламентария, представителям младшего поколения лучше не посещать торговые центры, чтобы избежать риска инфицирования пенсионеров.