Милонов захотел закрепить запрет на аборты в Конституции

Запрет на аборты в России захотели упомянуть в Конституции. В Госдуме назвали это нравственным долгом, напомнив о том, с какого момента «человек становится человеком».

Идея принадлежит депутату ГД РФ Виталию Милонову. Письмо он уже направил в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, сообщило РИА «Новости».

«Право ребенка на специальную охрану и заботу» Милонов хочет закрепить в преамбуле основного закона страны. Речь идет о «надлежащей правовой защите как до, так и после рождения» малыша.

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что считает нравственным долгом «закрепить данный факт в главном законе нашей страны».

В своей версии преамбулы Виталий Милонов указал и на необходимость закрепить веру в Бога и статус РФ как «правопреемницы Российской Империи и СССР — победителя в Великой Отечественной войне».

Россию он назвал в документе «ответственной мировой державой». Страна, по мнению депутата, выступает за установление «многополярного мироустройства» и мира во всем мире, защищает идеалы добра и справедливости.

Прием предложений к закону о Конституции закончится 2 марта. После этого депутаты будут изучать поступившие идеи вместе с юристами и экспертами.