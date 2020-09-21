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    21 сентября 2020, 14:29

    Милонов высказался за идею компенсировать траты на частные детсады

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался за идею своего коллеги по парламенту Евгения Федорова компенсировать траты на частные детские сады.
    Милонов высказался за идею компенсировать траты на частные детсады

    «На каждого ребенка, которому положено место в детском саду, государство выделяет определенную сумму денег, и в случае проблем с местами в детских учреждениях права ребенка нарушаются. Ребенок лишен этой услуги и помощи от государства, поэтому, исходя из принципа справедливости, конечно, нужно траты родителей на частный детский сад компенсировать», — подчеркнул политический деятель.

    По мнению Милонова, матери детей, которым не дали место в детском саду, могут выполнять функции воспитателя. Так, они бы получали компенсацию в качестве заработной платы, пишет ИА Nation News.

    Уточняется, что в настоящий момент, отдавая в платное дошкольное учреждение свое чадо, родители должны тратить на это большую сумму денег. В Санкт-Петербурге стоимость услуг частного детского сада в месяц стоит приблизительно в 29–35 тысяч рублей. Также за дополнительную плату семье предлагается отправить ребенка на занятия музыкой, изучение иностранных языков, подготовку к школе и другие кружки.

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