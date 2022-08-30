Милонов высказался о возможности запрета рекламы фастфуда

Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с сайтом Pravda.Ru предложение по запрету рекламы фастфуда, колбасных и кондитерских изделий.

По словам Милонова, важно определить, что такое фастфуд, поскольку в эту категорию могут попасть различные продукты.

«Мы говорим о вредном, прежде всего, фастфуде, потому что без быстрой еды жизнь в мегаполисе сложно себе представить», — заметил парламентарий.

Он отметил, что стоит отталкиваться от необходимости запрета рекламы продуктов, которые содержат трансжиры.

«Поскольку у меня много детей, я прекрасно знаю, что это за ситуация, и, наверное, хотел бы, чтобы запрещали вредные продукты», — добавил собеседник издания.