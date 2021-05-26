Милонов выразил тревогу из-за блокировки своего TikTok-аккаунта

Социальная сеть TikTok стала блокировать ролики в аккаунте депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий объяснил, что лично не вел эту страницу, написало РИА ФАН.

По его словам, раскруткой страницы занималась молодежь, которая иногда снимала его для блога. Сейчас администраторы без объяснения причин запрещают делать новые публикации. По мнению Милонова, эта ситуация является тревожным знаком.

«Блокировка этого аккаунта — это совсем уже мрак. На фоне того, что там происходит, тех адских трэш-видео, которые там снимаются и спокойно распространяются. Если твоя политическая точка зрения не соответствует некой либеральной парадигме — она моментально блокируется», — отметил депутат.