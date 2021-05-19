Милонов усомнился в победе Manizha на Евровидении

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность, что представительница России на Евровидении Manizha не победит на конкурсе. Парламентария процитировала Общественная служба новостей.

«Недостаток своего таланта она компенсирует фриковатостью, экзальтированностью и набором характерных заявлений», — перечислил Милонов.

Он напомнил о победительнице Евровидения из Израиля, которая, по его мнению, не умела петь. Однако это не помешало ей победить.

«Манижа точно не станет победительницей, но в финале покажет нашу страну не в том свете, а нас не тем, кем мы являемся — это факт», — добавил законодатель.