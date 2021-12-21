Милонов: Тема Лебедев просто из штанов выпрыгивает, только бы напомнить о себе

Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с «Ридусом» слова дизайнера Артемия Лебедева о том, что при жизни все святые были «обычными алкашами», а созерцание их мощей — это тупость.

«Можно ли наказывать идиота за то, что он плохо воспитан? Тема Лебедев просто из штанов выпрыгивает, только бы напомнить о себе», — заметил парламентарий.

Он сказал, что у Лебедева «просто съехали мозги» и он очень скучает по тем временами, когда был известным дизайнером. По мнению Милонова, за слова про мощи Лебедева наказывать не стоит, а проверить на употребление запрещенных веществ необходимо.