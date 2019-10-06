Милонов сравнил исправление Бузовой с лечением сифилиса

При этом он отметил, что если Дмитрий Нагиев после «Окон» стал на путь истинный, то вот с Ольгой Бузовой придется долго работать, чтобы она стала нормальным человеком.

Нурмагомедов высказался о победе над Бузовой в Instagram Подробнее

«Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно. Но я надеюсь, что не все закончено», — поделился своим мнением депутат Милонов.

Он заявил, что однажды Ольга Бузова сможет взять себя в руки, «расплеваться со своим прошлым» и начать жить нормальной жизнью. И даже выйти замуж не на камеру, ради продажи рекламного времени, а по-настоящему.

«Нормального мужика взять себе, не какого-нибудь щегла», — подытожил Виталий Милонов.

Уходящая неделя стала не очень удачной для певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Накануне она потеряла статус самого популярного Instagram-блогера России. По количеству подписчиков ее обошел российский боец ММА и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Сам спортсмен даже не подозревал, что участвует в конкурсе за популярность. Он пояснил, что всегда вел свой Instagram сам и старался писать без ошибок.