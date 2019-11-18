Милонов рассказал о «преследовании» в законопроекте о домашнем насилии

По мнению Виталия Милонова, от понятия «преследование» могут пострадать разведенные супруги с общими детьми.

«Если этот закон будет принят, то мужчины, с которыми развелись жены, будут под реальной угрозой и могут вообще не увидеть своих детей. Потому что подлинные идеологи этого закона разводятся, выскакивают за более молодого или более богатого мужика и, чтобы не доставлять неудовольствие своему новому спонсору, хотят с помощью нового закона оградить реального отца от общения с детьми. Это закон, который разрушит право настоящих отцов и матерей общаться со своими детьми», — отметил Милонов.

Депутат считает, что бедный родитель без именитого адвоката не сможет видеться с детьми. Он убежден, что закон о домашнем насилии выступает против семьи и мужчины. По словам Виталия Милонова, феминистки и мужененавистницы хотят указать в законе, «что мужчины — это зло».

Законопроект о домашнем насилии пополнится понятием «преследование» Подробнее

«Дух закона очень простой: семья — это насилие, отношение в семье — это насилие, мужики — это насильники. Поэтому нужно всячески ограждать женщин, как самодостаточных личностей, которые размножаются с помощью почкования и генной инженерии, вообще от мужиков. Источник этого законопроекта кроется в гей-клубах Нью-Йорка. Все, что там пытаются объединить, — это вопрос не о защите человека, а о торжестве феминизма. Авторы закона никакого отношения к нормальным людям не имеют, они не понимают, что такое семья, нормальные отношения в семье — сложные, разные отношения», — добавил Милонов.

Ранее в Госдуме предложили внести поправки в проект закона о домашнем насилии и ввести понятие «преследование». Соавтор законопроекта Оксана Пушкина отметила, что этот проект инициирован делом доцента Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве аспирантки. Авторы законопроекта предлагают понимать под преследованием «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Например, человека могут искать, приходить к нему на работу, в учебное заведение или домой.