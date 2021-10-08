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    08 октября 2021, 16:11

    Милонов прокомментировал ситуацию с избиением пассажира московского метро

    Депутат Виталий Милонов: нужно изменить законы, чтобы остановить насилие

    Дарья Морозова

    Депутат Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с избиением пассажира московского метро тремя дагестанцами, сообщило РИА ФАН.

    Милонов прокомментировал ситуацию с избиением пассажира московского метро

    Накануне в Москве молодого человека избили в метро, когда он заступился за женщин, к которым приставали трое мужчин из Дагестана. Парень попал в больницу в тяжелом состоянии, нападавших дагестанцев задержали.

    Милонов считает, что нужно жестко относиться к подобному поведению.

    «Хватит толерантно относиться к тем, кто хулиганит, дерется на улице. Этих людей нужно стирать из нашей жизни», — заявил депутат и призвал расценивать такие ситуации как беспорядки.

    Также он считает, что следует на законодательном уровне снимать ответственность с тех, кто заступился за кого-то.

    «Если человек заступился за кого-то, он должен избегать ответственности, даже если он ему голову сломал. К девушкам приставать нельзя», — уверен Милонов.

    Он добавил, что подобное поведение нужно поощрять и ставить в пример. Также депутат заявил, что следует разрешить использование травматического оружия в целях самообороны.

    «Самооборона при помощи травматического оружия должна быть абсолютно легализована и не вызывать таких тяжких последствий», — заключил Милонов.