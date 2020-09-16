Милонов прокомментировал предложение ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Парламентарий признался, что, будучи трезвенником, поддерживает любое ограничение по продаже спиртных напитков.

«Но при этом я понимаю, что пока по всей стране наваждение черт-те откуда приехавших предпринимателей, которые пытаются торговать алкоголем круглосуточно», — заметил Милонов.

Он напомнил о безуспешных попытках ограничить продажу алкоголя во времена коммунизма. Сейчас же, по мнению Милонова, этого не получится сделать тем более. Депутат объяснил, что бороться с алкоголизмом надо совместно с контролем за реализацией спиртного.

«Если мы приравняем реализацию контрафактного алкоголя к хищению бюджетных средств, то санкции и ответственность будет другая», — добавил собеседник информагентства.