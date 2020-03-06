Милонов прокомментировал отмену ПМЭФ из-за коронавируса

Милонов считает, что данная мера является преждевременной. Он также сообщил о необходимости узнать, была ли отмена согласована с руководством станы. По его словам, коронавирус могли использовать как инструмент для того, чтобы форума не было.

«Я считаю, что отменить проведение форума можно было бы в любой момент, а вот если впоследствии выяснится, что эта эпидемия не так страшна, как ее малюют интернет-блогеры, то снова запустить подготовку к ПМЭФ будет очень тяжело», — пояснил Милонов.

Депутат предположил, что отменить форум могли для того, чтобы не состоялось никаких крупных сделок, которые обычно заключаются после.