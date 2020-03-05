    05 марта 2020, 14:38

    Милонов: проблема нашего общества — это радикализм

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал некоторых православных активистов, которые отличаются чересчур радикальными взглядами на питание во время Великого поста. Парламентария процитировала радиостанция «Говорит Москва».

    По мнению законодателя, одна из главных проблем российского общества — это радикализм. Он выразил уверенность, что неправильно требовать от людей соблюдения жестких правил, которые прописаны в монастырских уставах.

    Одно дело монахи, которые от всего отреклись и отдали себя служению богу, а другое — люди, живущие мирской жизнью и воспитывающие детей.

    «У нас есть радикалы, которые готовы тебя проклясть, если увидят. <…> Радикалы готовы своим радикализмом у любого человека напрочь отбить желание соблюдать пост», — приводит слова Милонова портал myrussia.

    Он напомнил о случае, который произошел с покойным протоиереем Всеволодом Чаплиным, которого увидели во время поста с филе-о-фиш.

    «Я ему сказал: „Отец Всеволод, не ходите в эту харчевню дьявола, там ничего хорошего нет“», — обратил внимание депутат.