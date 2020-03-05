По мнению законодателя, одна из главных проблем российского общества — это радикализм. Он выразил уверенность, что неправильно требовать от людей соблюдения жестких правил, которые прописаны в монастырских уставах.

Одно дело монахи, которые от всего отреклись и отдали себя служению богу, а другое — люди, живущие мирской жизнью и воспитывающие детей.

«У нас есть радикалы, которые готовы тебя проклясть, если увидят. <…> Радикалы готовы своим радикализмом у любого человека напрочь отбить желание соблюдать пост», — приводит слова Милонова портал myrussia.

Он напомнил о случае, который произошел с покойным протоиереем Всеволодом Чаплиным, которого увидели во время поста с филе-о-фиш.

«Я ему сказал: „Отец Всеволод, не ходите в эту харчевню дьявола, там ничего хорошего нет“», — обратил внимание депутат.