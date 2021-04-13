Милонов призвал ужесточить наказание за домашнее насилие

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в рамках онлайн-встречи в медиацентре «Патриот» заявил о необходимости ужесточить наказание за случаи доказанного домашнего насилия, написало РИА ФАН.

«Что касается случаев, когда сталкиваемся с реально доказанными фактами насилия, то можно рассматривать законодательство и пересматривать его в контексте ужесточения к подобного рода личностям», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что шанс на исправление и искупление вины людям тоже необходимо давать. По мнению депутата, авторы этой тематики должны быть озадачены вопросом насилия и реакцией полиции на сообщения об избиениях.