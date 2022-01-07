Милонов призвал сажать за оккультно-мистическую деятельность

Занимающихся оккультно-мистической деятельностью людей необходимо начать сажать в тюрьму. Уголовную ответственность нужно ввести в целях оздоровления, заявил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса», — сказал Милонов РИА «Новости».

Депутат пояснил, что люди не могут «лечить» кого-либо, если они не обладают медицинской лицензией и работают по непроверенным методикам. Он подчеркнул, что в период пандемии коронавируса для россиян стали особенно опасными услуги астрологов и экстрасенсов. Такие люди формируют обманчивое отношение к заболеванию.

Ранее Милонов предложил создать в России электронную базу с данными осужденных за педофилию. По его мнению, такой реестр позволит защитить детей и оградить общество от преступников. Депутат обратился со своей инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву.