Милонов призвал отправить поддерживающих «голубую Золушку» на перевоспитание к Кадырову

«Золушку» с гендерно-нейтральной феей-крестной ни в коем случае нельзя показывать в России. Тех чиновников, которые поддержат эту идею, нужно контролировать и отправлять на перевоспитание к Рамзану Кадырову.

Об этом «360» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«С моей точки зрения, эту „Золушку“ показывать ни в коем случае нельзя. „Золушка“ — это детский фильм, здесь никакие гендерные темы не могут найтись. Поэтому любая попытка протащить „Золушку“ гомосексуальную не то что не должна быть поддержана — надо поставить под контроль всех тех чиновников, которые захотят это сделать. Чтобы ФСБ контролировало», — отметил он.

При этом Милонов выразил надежду, что «ни у кого не повернется язык такое сделать». Однако тех, кто все-таки захочет поддержать прокат фильма в стране, нужно отправлять на перевоспитание к Рамзану Кадырову.

«Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую „Золушку“ показывать, — всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики», — добавил Милонов.

Он пояснил, что люди, которые создают такие фильмы, не считают свои действия неправильными.

«Они не считают, что это кого-то развращает. Это тот конфликт, который будет у нас нарастать все дальше и дальше. Потому что западное общество приняло новые стандарты у себя, и эти стандарты другие. То же самое касается Олимпиады — там будут бегать трансгендеры, которые будут называть себя мужчинами, женщинами», — отметил депутат.