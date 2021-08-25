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    25 августа 2021, 19:30

    Милонов призвал блокировать платежи для OnlyFans

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что банки должны блокировать платежи, которые поступают на сервис OnlyFans. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По его мнению, это поможет вытеснить сервис из России. Он назвал деятельность сервиса «организацией притона, организацией интернет-случек и поощрением проституции».

    «Поэтому надо всю российскую составляющую сервиса арестовать, а платежи для этой нечистоты блокировать просто в процессе, чтобы ни один российский банк не мог пропустить платежи в этот сервис», — думает Милонов.