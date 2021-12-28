Милонов придумал способ борьбы с эскортницами

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил бороться с эскортницами, «высылая их из Москвы». Об этом он рассказал Ura.ru.

Эскорт Милонов предложил приравнять к проституции и по закону наказывать агентства, предоставляющие подобные услуги, а также самих девушек.

«Нужно называть все своими именами — это проституция. Если они злоупотребляют этим делом, рецидив имеют, высылать за 101 километр, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали, желтого цвета. А лучше всего ссылать их на сельскохозяйственные работы, коров доить. У них это очень хорошо получится», — сказал депутат.