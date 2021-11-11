Милонов предложил мостить брусчаткой центральные улицы городов России

Центральные улицы российских городов предложили мостить брусчаткой для ограничения скорости трафика и повышения безопасности дорожного движения. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

«Прошу вас оценить идею мощения центральных улиц российских городов гранитной брусчаткой с целью снижения скорости трафика и, как следствие, повышения уровня дорожной безопасности», — привело РИА «Новости» фрагмент текста письма от депутата к министру.

Оборудование дорог искусственными ограничителями скорости, как указывает парламентарий, свой эффект дает, но установка «лежачих полицейских» невозможна повсеместно, а в городах растет средняя скорость транспортного потока.

Мощение улиц, по словам Милонова, скажется и на эстетической привлекательности городов России. По мнению депутата, булыжные улицы более эстетичны, чем асфальтовые, особенно в исторических городах.

Вместе с тем брусчатка устойчива к износу, добавил парламентарий, а значит поможет экономить деньги на ремонте дорожного покрытия.