Милонов предложил запретить приобщать детей к веганству

Парламентарий направил соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Он заявил, что часть молодых родителей попадает под влияние околонаучных теорий и исключает животные продукты из рациона своих детей.

По словам Милонова, такие системы питания не обеспечивают растущий организм достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов. Это приводит к различным расстройствам, включая нервные, и истощению.

Депутат подчеркнул, что действующее законодательство не предусматривает наказания за лишение ребенка мяса без медицинских показаний к этому. Ответственность наступает только в случае трагического исхода.

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян отметил, что наказание для родителей — это излишняя мера. Он уверен, что достаточно просвещать население.

«Мы должны получать с пищей регулярно порядка 120-170 химических соединений. Из них 50-60 незаменимы и не синтезируются в нашем организме. С помощью вегетарианства получить эти 170 химических соединений значительно труднее, чем когда пища разнообразна», — объяснил диетолог.

Тутельян отметил, обеспечить растущий организм необходимыми веществами сложнее, чем взрослый. Он подчеркнул, что полноценное питание особенно важно в первую тысячу дней жизни ребенка.