Милонов предложил закрыть производство детского шампанского

Детское шампанское нужно убрать с полок магазинов. А то эти бутылки формируют у детей положительное отношение к выпивке. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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Свои идеи чиновник направил в Министерство промышленности и торговли РФ. С текстом обращения к главе ведомства Денису Мантурову ознакомилось «РИА Новости».

Ограничить продажу детского шампанского необходимо, несмотря на то, что этот напиток не содержит алкоголя или никотина. Он вредит детям тем, что формирует у них положительное отношение ко взрослым прообразам данных товаров.

«Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет — шоколадом, навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие и закладывают повышенную толерантность к употреблению полноценного алкоголя и табака в будущем», — отметил чиновник.

По мнению Милонова, те же самые опасения касаются и некоторых других товаров. Например, детские косметика и татуировки, которые навязывают несовершеннолетним искаженное представление о внешности.

Депутат рассказал, что многие родители и психологи поддерживают его, так как подобные товары несут в себе опасность для здорового развития детей с первых лет их жизни. В связи с этим Милонов предложил ограничить свободную продажу данных товаров в России, отметило РИА ФАН.