Милонов предложил забрать у Ефремова звание Народного артиста после ДТП

Депутат Виталий Милонов считает, что смертельное ДТП перечеркнуло все былые заслуги Михаила Ефремова. Парламентарий полагает, что актера нужно лишить звания Народного артиста.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат заявил, что человек, который сознательно сел за руль в нетрезвом состоянии и в итоге стал причиной смерти водителя, не должен носить столь высокое звание.

«Если бы это не было столь резонансно, если бы этому не предшествовала череда алкогольных скандалов с участием Ефремова, когда ему все сходило с рук, <…> то можно было бы сказать: „Ну что же вы, он Народного артиста получил не за пьяное вождение, а за талантливую игру“», — высказался Милонов.

Однако сейчас на первый план выходит именно смертельное ДТП. Парламентарий отметил, что военнослужащих лишают в таких случаях званий и наград. То же самое, по мнению Милонова, должно произойти и в ситуации с актером.

Михаил Ефремов вечером 8 июня сел за руль в нетрезвом состоянии и попал в аварию. На Смоленской площади в Москве он врезался в грузовик, который ехал по противоположной стороне. Находившийся там мужчина умер в больнице.

Сначала актера задержали, но утром 9 июня СМИ написали, что его отпустили под подписку о невыезде. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.