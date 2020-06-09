    09 июня 2020, 11:09

    Милонов предложил забрать у Ефремова звание Народного артиста после ДТП

    Наза Салех Захи

    Депутат Виталий Милонов считает, что смертельное ДТП перечеркнуло все былые заслуги Михаила Ефремова. Парламентарий полагает, что актера нужно лишить звания Народного артиста.
    Милонов предложил забрать у Ефремова звание Народного артиста после ДТП

    В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат заявил, что человек, который сознательно сел за руль в нетрезвом состоянии и в итоге стал причиной смерти водителя, не должен носить столь высокое звание.

    «Если бы это не было столь резонансно, если бы этому не предшествовала череда алкогольных скандалов с участием Ефремова, когда ему все сходило с рук, <…> то можно было бы сказать: „Ну что же вы, он Народного артиста получил не за пьяное вождение, а за талантливую игру“», — высказался Милонов.

    Однако сейчас на первый план выходит именно смертельное ДТП. Парламентарий отметил, что военнослужащих лишают в таких случаях званий и наград. То же самое, по мнению Милонова, должно произойти и в ситуации с актером.

    Михаил Ефремов вечером 8 июня сел за руль в нетрезвом состоянии и попал в аварию. На Смоленской площади в Москве он врезался в грузовик, который ехал по противоположной стороне. Находившийся там мужчина умер в больнице.

    Сначала актера задержали, но утром 9 июня СМИ написали, что его отпустили под подписку о невыезде. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.