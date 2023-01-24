Общество 24 января 2023, 12:30 Милонов предложил ввести знак отличия для выдающихся отцов на федеральном уровне

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести на федеральном уровне знак отличия для выдающихся отцов. Об этом сообщил RT.

Политик напомнил, что в стране внедрены различные знаки и звания для многодетных матерей. Есть награды, которые вручаются и отцам, однако только на региональном уровне.

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«Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства», — написал он в письме.

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Награду могли бы получать многодетные отцы, которые демонстрируют любовь и заботу к своей семье, считает депутат.

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