Милонов предложил ввести универсальную форму для госслужащих

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести универсальную специальную форму для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. На эту идею его вдохновила форма чиновников царского, имперского и раннесоветского периодов, написал RT.

Форма подчеркивала принадлежность человека к государственному аппарату, накладывая на него дополнительную ответственность за честь мундира, кроме того, форма лишит госслужащих возможности носить предметы роскоши — дорогие костюмы или аксессуары, считает депутат.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Государственной думы России и Совета Федерации России», — говорится в обращении Милонова на имя председателя правительства Михаила Мишустина.