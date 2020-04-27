Милонов предложил ввести цифровые пропуска для священников
Виталий Милонов, депутат Госдумы, предложил ввести цифровые пропуска для представителей духовенства. Такая мера нужна, чтобы священники могли свободно передвигаться в регионах России, где действует режим самоизоляции. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
По словам Милонова, многие верующие испытывают необходимость духовного напутствия, совершения важнейших церковных обрядов на дому, исповеди и даже совершения таинств.
«Нередки случаи, когда находящийся при смерти человек желает исповедаться или причаститься — исполнение последней воли умирающего — это долг священника», — пояснил он.
Исходя из этого, он и предлагает разрешить священникам свободно передвигаться по городу.