    27 апреля 2020, 12:54

    Милонов предложил ввести цифровые пропуска для священников

    Анастасия Кременчугская

    Виталий Милонов, депутат Госдумы, предложил ввести цифровые пропуска для представителей духовенства. Такая мера нужна, чтобы священники могли свободно передвигаться в регионах России, где действует режим самоизоляции. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    По словам Милонова, многие верующие испытывают необходимость духовного напутствия, совершения важнейших церковных обрядов на дому, исповеди и даже совершения таинств.

    «Нередки случаи, когда находящийся при смерти человек желает исповедаться или причаститься — исполнение последней воли умирающего — это долг священника», — пояснил он.

    Исходя из этого, он и предлагает разрешить священникам свободно передвигаться по городу.