Милонов предложил ввести мониторинг цен на товары вернувшихся в Россию компаний

В России следует ввести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в страну западных компаний. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Обращение он уже направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

В беседе с «360» депутат напомнил, что ряд компаний сначала решили уйти с российского рынка, но потом, вероятно, осознали, что это не отвечает их бизнес-интересам и решили вернуться.

«К сожалению многие компании не хотят вести расчеты по-честному и расценивают свое возвращение чуть ли не как акт благотворительности, а в качестве бонуса хотят увеличить маржинальность своего бизнеса. Поэтому нужно, чтобы мы ввели полный контроль за ценами. Это не они оказывают нам благотворительность, это мы позволяем этим компаниям вернуться», — подчеркнул Милонов.

Он обратил внимание, что импортозамещение дало сильный импульс многим отечественным производствам, они увеличили свои мощности, получили стимул к развитию, поэтому возвращение западных компаний, по оценке Милонова, даже может быть проблемой. Тем более если они захотят нещадно увеличивать цены.

«Сейчас обсуждение идет по IKEA, которая хочет вернуться, но если она вернется с многократным увеличением цен, то это даром не нужно. У нас вот есть Александр Григорьевич Лукашенко (президент Белоруссии, — прим. ред.). У него там есть мебельные производства. Попросим его, он сам будет лично называть мебель. Я думаю, он такие названия придумает, что ни один швед не додумается», — добавил депутат.

Милонов выразил уверенность, что его инициатива найдет отклик, потому что мониторинг цен необходим.