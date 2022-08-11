Милонов предложил ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за демонстрацию наготы, а также действия сексуального характера в публичных местах. Об этом написал RT

По словам депутата, в России участились случаи, когда люди «предаются плотским утехам в публичных местах». В связи с этим Милонов предложил ввести отдельный пункт в статью о хулиганстве, который будет предполагать больший штраф конкретно за действия сексуального характера на публике.

Обращение депутат направил на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.