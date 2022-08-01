Милонов предложил увеличить число бесплатных парковочных мест возле медучреждений

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил расширить бесплатные парковочные зоны возле поликлиник и больниц. Об этом сообщил RT.

По словам депутата, ему поступают обращения от граждан, которые недовольны платными парковками возле поликлиник. В такой ситуации обычный визит к врачу может косвенно обойтись в довольно большую сумму. Особенно большой проблемой это может стать для пенсионеров и инвалидов, которые часто посещают поликлиники.

«В данной связи прошу вас оценить идею о расширении бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов и иных объектов медицинской инфраструктуры для лиц, являющихся пациентами или визитерами таких учреждений. Время бесплатной парковки могло бы составлять два-три часа с расчетом, что за этот отрезок пациент мог бы успеть пройти необходимые процедуры и спокойно покинуть парковку без потерь для своего бюджета», — говорится в обращении депутата на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.