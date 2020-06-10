Милонов предложил установить памятники погибшим от коронавируса врачам и волонтерам

Депутат предлагает увековечить память тех, кто во время пандемии коронавируса рисковал своей жизнью для спасения других. Речь идет о медиках и волонтерах.

«Сейчас, действительно, борьба еще не завершена, но неизбежно грядет время, когда мы все будем вспоминать подвиг тех, кто ценой себя защитил жизни остальных граждан России», — заявил Милонов.

Он подчеркнул, что памятники можно установить во всех крупных городах страны.

Свое обращение Виталий Милонов направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.