Милонов предложил установить памятники погибшим от коронавируса врачам и волонтерам
Виталий Милонов, депутат Госдумы, предложил установить в российских городах памятники врачам и волонтерам, погибшим от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Депутат предлагает увековечить память тех, кто во время пандемии коронавируса рисковал своей жизнью для спасения других. Речь идет о медиках и волонтерах.
«Сейчас, действительно, борьба еще не завершена, но неизбежно грядет время, когда мы все будем вспоминать подвиг тех, кто ценой себя защитил жизни остальных граждан России», — заявил Милонов.
Он подчеркнул, что памятники можно установить во всех крупных городах страны.
Свое обращение Виталий Милонов направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.