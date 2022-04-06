Милонов предложил устанавливать алкозамки в автомобилях каршеринга

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать алкозамки на автомобилях сервисов каршеринга, передала «Вечерняя Москва». Депутат считает, что это поможет сократить количество ДТП.

Алкозамок — это устройство, которое не допускает водителя к управлению автомобилем без предварительной проверки состояния через алкотестер.

По словам Милонова, количество ДТП с участием пьяных за рулем в России выросло, поэтому такая мера необходима.

«Конечно, эту идею нужно воплощать в жизнь, чтобы сократить число происшествий с участием пьяных водителей на авто каршеринга», — уверен депутат.