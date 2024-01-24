Общество 24 января 2024, 11:00 Милонов предложил учредить «премию Летова» для молодых рок-музыкантов Депутат Милонов предложил создать премию имени Егора Летова для певцов-патриотов Nadezhda Lebedeva/Russian Look/globallookpress

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Депутат Виталий Милонов предложил учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов. Запрос он направил министру культуры Ольге Любимовой, написало РИА «Новости».

Депутат попросил Любимову рассмотреть возможность учредить премию или конкурс для рокеров, а также «авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций».

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«Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его „либеральных коллег“ по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию», — указал Милонов.

Милонов подчеркнул, что Летов отказывался принимать «западные» ценности в отличие от многих других музыкантов. Певец ассоциируется у публики с искренней любовью к Родине, отметил он. Как считает депутат, поддержка в виде «премии Летова» поможет молодым исполнителям с правильными культурными ориентирами завоевать любовь публики и популярность.

Егор Летов — лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Летова называют музыкальной легендой и ключевой фигурой музыкального андеграунда. Критик Сергей Гурьев даже ввел в культурологический обиход термин «егороцентризм».

Летов был один из самых влиятельных представителей панк-движения в России. Популярность «Гражданской обороны» достигла своего пика в первой половине 1990-х годов, тогда песни этой группы напевал чуть ли не каждый. Летов ушел из жизни более 15 лет назад, с тех пор его культовый статус стал разрастаться: о музыканте начали писать книги, снимать фильмы.