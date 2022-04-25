Милонов предложил создать альтернативу банковским приложениям на Госуслугах

На базе государственного сервиса Госуслуги необходимо создать раздел, который смог бы частично заменить собой заблокированные на фоне санкций банковские приложения и обеспечить удобный сервис по управлению счетами и переводами. Об этом «360» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, в этом случае российские пользователи могли бы получить государственную систему платежей, которая бы смогла заменить существующие ныне коммерческие системы Aplle Pay и Google Pay.

«У нас есть разные предложения бесконтактных платежей, но я бы на базе Госуслуг сделал более надежную систему, потому что там авторизация серьезного уровня и более высокий уровень доверия к Госуслугам у населения», — заявил депутат.

Милонов напомнил, что банковские приложения удаляются из интернет-магазинов для смартфонов. Поэтому новые пользователи, сменившие смартфон или обновившие программное обеспечение на устройстве, не могут использовать эту технологию.

«Можно было бы сделать так, чтобы банки делегировали Госуслугам создавать эти персональные финансовые офисы на базе этого пространства, и люди могли бы иметь возможность оперативного управления личными финансами, проводить платежи через личный кабинет», — продолжил он.

Депутат сообщил, что в текущих условиях неприемлемо оставлять россиянам возможность использовать только классическую банковскую карту или предлагать поход в отделение банка.

Ранее в связи с антироссийскими санкциями из магазинов App Store и Google Play Store были удалены приложения Сбера и «Альфа-Банка».